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Karl Lagerfeld’in kedisi 3 milyon euro kazanıyor

Moda tasarımcısı Karl Lagerfeld’in reklamlarda rol olan kedisi Choupette’in bir yıllık kazancı dudak uçuklattı

03 Nisan 2015 10:11

Dünyaca ünlü giyim markası Chanel’in Alman asıllı baş tasarımcısı Karl Lagerfeld, bu kez Birman cinsi kedisi Choupette’in kazancı ile gündeme geldi.

Lagerfeld, ABD'de yayımlanan New York Magazine dergisine verdiği röportajda kedisinin geçen yılki kazancının 3 milyon euro (8.4 milyon TL) olduğunu belirtti.

Dişi kedisinin kendine ilham verdiğini vurgulayan dünyaca ünlü tasarımcı, ‘Choupette Lagerfeld’ adındaki kedisinin yıllık kazancından çok memnun olduğunu dile getirdi. 

72 yaşındaki Lagerfeld, 20. yüzyılın en önemli moda tasarımcılarından biri olarak gösteriliyor

NTV'de yayımlanan habere göre, kedi, geçen yıl kozmetik markası Shu Uemura’da kendi koleksiyonuna sahip oldu ve İngiliz Otomobil markası Vauxhall’ın takvimi için kamera karşısına geçti.

Lagerfeld, ‘Normal kedi mamalarını yemesine ve başka kediler gibi oynamasına izin vermiyorum. Choupet bunlar için fazla sofistike bir kedi’ yorumunda bulundu.

Kedinin, iki bakıcısı ve binlerce takipçiye sahip Instagram hesabı bulunuyor.

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