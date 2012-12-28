'Karizmatik' olmanın faturasını ağır oluyor

Genelde erkeklerde görülen sesteki çatallaşmalar, titraşimler, boğuk ses gibi tüm ses değişikliklerinin, zaman içinde ses kısıklığına neden olduğu belirtildi. Özellikle sigara tüketimi nedeniyle sesleri kalınlaşan erkeklerin, daha karizmatik olarak algılandıklarını düşündükleri için doktora kolay kolay başvurmadıklarına dikkat çekildi.

acibadem.com.tr'de yer alan habere göre, Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ferhan Öz, aşırı sigara tüketimi nedeniyle sesleri kalınlaşan erkeklerin daha karizmatik olarak algılandıklarını düşündükleri için doktora kolay kolay başvurmadıklarına dikkat çekerek, “ Muayene olmaya karar verdiklerinde ise geç kalmanın faturasını ağır ödüyorlar. Çünkü sigara kullanımı nedeniyle sesi kalınlaşan erkeklerde genellikle gırtlak kanser şüphesi ön planda oluyor.

Ses kısıklığı nedenleri arasında kanser çok az bir yer alsa da, asla ihmal edilmemesi gerekiyor. Bu kanser türü erken evrede ses kısıklığı şikayeti yapıyor. Geç evrede ise ses kısıklığının yanı sıra solunum güçlüğü, boğaz ağrısı, kulağa vuran ağrı ve yutma güçlüğü ortaya çıkabiliyor” uyarısında bulundu.

'Sigara ses tellerinde ödeme neden oluyor'

Erkeklerdeki ses kalınlaşmasının en önemli nedeni yoğun sigara kullanımıdır. Günde bir paketin üzerinde sigara kullanımı ses tellerinde ödem oluşturuyor ve sesin kalınlaşmasına neden oluyor. Uzun süre sigara kullanımı sadece ödem nedeniyle seste kalınlaşma ile kalmıyor, aynı zamanda ses tellerinde kansere dönüşebilen çok kalıcı değişikliklere yol açabiliyor.

Sesin her türlü değişikliği ses bozukluğudur. Bu nedenle ister kalınlaşsın isterse kısılsın, alarm olunması gereken bir durumu oluşturuyor. Bu dönem yapılacak olan KBB muayenesi, erken konulan tanı yüzde 100’e yakın bir başarı getiriyor.

Geç kalındığı zaman ise tedavi yöntemlerinin başarı şansı düşüyor. Örneğin erken donemde ağız içinden yapılacak lazer cerrahisi veya radyoterapi son derece başarılı sonuçlar verirken geç donemde gırtlağı tamamen alınması bile yüz güldürücü sonuçlar veremeyebiliyor. Dolayısıyla sesimizdeki en ufak değişikliğin bir hafta uzaması durumunda hemen KBB hekimine başvurmamız ilerde karşımıza çıkabilecek kanser gibi hastalıklara karşı önlem almamızı sağlıyor.



'Sigara içen kadınların sesi daha kalın çıkıyor'



Sigara içen kişilerde ses kısıklığı özellikle orta yaş ve sonrasında ortaya çıkıyor. Sigaranın yapmış olduğu toksik etki ile ses telinde oluşan ödem ince kadın ses tellerini kalın erkek ses telinden daha kalın bir hale getiriyor.

Yoğun sigara kullanımının etkileri özellikle orta yaştaki kadınlarda sabah kalktıklarında seslerinin erkek sesi gibi çıkması, günün ilerleyen saatlerinde ise sesin yavaş yavaş düzelmesi şeklinde görülüyor. Dolayısıyla sigara içen kadınların sesleri erkek sesinden daha kalın çıkıyor. Zamanla erkek sesi ile konuşma geri dönüşümsüz bir hal alıyor.



Ses kısıklığında 3 tedavi yöntemi



Ses kısıklığında 3 tedavi yöntemine başvuruluyor; ilaç tedavisi, ses terapisi ve ses cerrahisi. Reflü, alerji ve enfeksiyon hastalıklarında genellikle ilaç tedavisi uygulanırken, nodül gibi sesin yanlış kullanımı sonucu oluşan hastalıklarda ise ses terapisine başvuruluyor. Ancak birçok ses kısıklığında uygulanan yöntem cerrahi tedavi oluyor.

Sigara kullanımına bağlı oluşan gırtlak veya ses teli tedavisi ise genel anestezi altında mikroskopik lazer cerrahisi yöntemiyle yapılıyor.



'Kulak-Burun-Boğaz uzmanlarınca yapılması şart'



Ses teli ameliyatları hemen her zaman ses kalitesini iyileştirmek için yapılıyor. Mikroskopik ses cerrahisi, lazer gibi yüksek teknolojiye dayalı cihazların da yer almasıyla birlikte hastalar açısından güvenilir ve tedavi başarısı yüksek bir yöntem oldu.

Hastalar hastaneden aynı gün hastaneden taburcu olabiliyor ve ortalama 3 gün sesini kullanmaktan kaçınması gerekiyor. Ancak olumsuz bir tabloyla karşılaşmamak için operasyonun mutlaka ses konusunda deneyimi olan Kulak-Burun-Boğaz uzmanları tarafından yapılması şart görülüyor.



Ses kısıklığına neler yol açıyor?



Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr.Öz, ses kısıklığına neden olan etkenleri şöyle sıralıyor:

-Yoğun sigara kullanımı

- Üst solunum yolu enfeksiyonları

-Sesi yanlış kullanmak

-Aşırı sıcak içecekler

- Alerjiler

- Alkol kullanırken susuz kalmak



Ses sağlığını korumanın 6 yolu



Günde 10-12 bardak su için: Ses sağlığımızın temelini, bol su içmek ve nemli ortamlarda bulunmak oluşturuyor. Bu nedenle günde 10 – 12 bardak su içmeyi asla ihmal etmeyin.

Sigarayı çöpe atın: Sigara ses sağlığının en büyük düşmanı ve ses teli kanserinin en sık görülen nedeni. Sigarayı hemen bırakın, gerekirse bir uzman yardımı alın.

Sesinizi yüksek tonlarda kullanmayın: Özellikle gürültülü ortamlarda sesimizi her zamankinden yüksek tonlarda kullanmak sıkça yaptığımız hatalardan biri. Bu tip ortamlarda sesinizi daha dikkatli kullanın.

Kuru ve soğuk ortamlarda bulunmayın: Kuru ve soğuk ortamlarda ve klimaların yoğun kullanıldığı yerlerde ses tellerinde kuruluk oluşacağı için ses kalitesi kolaylıkla bozulabiliyor. Bu tür yerlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın.

Reflü hastalığına dikkat edin: Mide sağlığınıza dikkat edip, reflü hastalığının oluşmasını önleyin.