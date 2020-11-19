Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü’nün sahibi açıklandı

İlk kez 2018 yılında düzenlenen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali kapsamında ana sponsor Kariyo & Ababay Vakfı tarafından verilen Yılın Yönetmeni Ödülü’nün bu yılki sahibi belli oldu.

İki yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin önde gelen festivalleri arasında adı anılmaya başlayan Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin 2020 yılının ekim ayında yapılması planlanan üçüncüsü, seyircilerin ve sinemacıların sağlığı düşünülerek iptal edilmişti. Festival, pandemi nedeniyle bu yıl düzenlenemedi ancak Kariyo & Ababay Vakfı sinemaya desteğini sürdürmeye devam ediyor. Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü’ne bu yıl “Aşk Büyü vs.” filmi ile Ümit Ünal layık görüldü.

Kariyo & Ababay Vakfı, sinema alanında yaratıcılığı, öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği, üretkenliği, ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı onurlandırmak amacıyla “Yılın Yönetmeni Ödülü”nü ilk yılında “Ahlat Ağacı” filmi ile Nuri Bilge Ceylan’a, geçen yıl ise “Kız Kardeşler” filmiyle Emin Alper’e vermişti.

“Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü” son bir yıl içinde uzun metraj sinema filmi ticari gösterime girmiş ya da ulusal ve uluslararası festivallerde yer almış olan yönetmenlerden birine üstün sanatsal başarısı için veriliyor. Bu yıl Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü Danışma Kurulu; yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, senarist ve yönetmen Deniz Akçay Katıksız, görüntü yönetmeni Emre Erkmen, gazeteci Pınar Öğünç ve oyuncu Tilbe Saran’dan oluşuyordu. Danışma Kurulu’nun belirlediği dört aday arasından Kariyo & Ababay Vakfı tarafından seçilen Ümit Ünal, “Aşk, Büyü vs.” filmi ile 100.000 TL değerindeki ödülün sahibi oldu.

Pandemi nedeniyle İskoçya’dan Türkiye’ye dönemeyen Ümit Ünal bu yılki ödülü kazandığı haberini alınca, “Yılın yönetmeni olmak çok gurur verici. Ama inanın 2020'nin yönetmeni ben olsam çok daha eğlenceli bir yıl geçirirdik. Bu salgın da ancak gerilim unsuru olarak bir ay kadar sürerdi. Şaka bir yana çok mutluyum, KAV Vakfına, Danışma Kuruluna ve elbette filmde yer alan herkese çok çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Kariyo & Ababay Vakfı adına açıklama yapan Sami Kariyo ve Dürin Ababay da, “Bu yıl üçüncüsünü vereceğimiz ödülü yine festivalimizde açıklamayı planlamıştık. Ne var ki, pandemi koşulları nedeniyle festivalimizi gerçekleştiremeyince, ödülümüzü bir yıllığına iptal etmek ile iptal etmemek seçenekleri arasında kaldık. Cesaretlendirici güzel haberlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu gerçeğinden hareketle, seçimimizi devamlılıktan yana yaptık. Değerli danışma kurulumuzun önerdiği dört yönetmeni zor bir süreç sonrası teke indirdik. Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü’nün üçüncü yıl kazananı Ümit Ünal’ı kutluyor, sinemamıza katkılarının devamını diliyoruz. Gelecek yıl Ümit Ünal’ı Ayvalık’ta ağırlamayı umuyoruz,” dediler.

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin 2021’de güçlü bir program, ilgi çekici konu ve konuklar ve öğrenci atölyeleriyle yine ekim ayında düzenlenmesi planlanıyor.