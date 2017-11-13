Kariyer hedefi olanlar en çok burun estetiği yaptırıyor

İSTANBUL, (DHA)-İŞ hayatında kariyer hedefleri yapılırken, iyi görünmenin, kendi başına sessiz ancak etkili bir referans mektubu olduğu artık tartışılmaz bir gerçek haline geldi. Kulak Burun Boğaz ve Baş, Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, insanların artık kariyer hedeflerini belirlerken,sadece becerilerini tespit etmekle yetinmediklerini, zayıf yönlerini ve eksilerini de gözden geçirdiklerini anlattı.

‘’Unutmayın, iş dünyasında iyi görünmek, sessiz bir referans mektubudur. Yani kariyer basamaklarını çıkarken bilgi ve becerileriniz ile birlikte kendinden emin, özgüvenli, bakımlı ve iyi görünümlü olmak da önemlidir’’ diyen Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal,Türkiye’de kadınlara ve erkeklere en çok burun düzeltme ameliyatının yapıldığını, genç, orta yaş ve üstü yöneticilerin, yılların getirdiği deformasyonların net gözlenebildiği yüze odaklandıklarını ifade etti.

‘’İLK İZLENİM İÇİN İKİNCİ BİR ŞANSINIZ OLMAYABİLİR’’

İnsanlar arası iletişimin, dış görünüm ve beden dili ile şekillendiğini vurgulayan Uçal, kişisel gelişim, akademik bilgi, tecrübe ve iletişim becerisinin de bireyi tamamlayan unsurlar olduğunu ifade etti. Toplantıların, krıtik iş görüşmelerinin, kişinin özgüveni sayesinde etkileyici sunumlara dönüşebildiğini belirten Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, bu çerçevede çalışanların, kadın ya da erkek fark etmeksizin daha bakımlı ve güzel görünmek için kendilerine özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.

\"YÜZDEKİ EN KARAKTERİSTİK ORGAN\"

Uçal, ‘’İş dünyasındaki rekabet; insanlar için beğenilme, kabul görme gibi beklentileri de artırmaktadır. Bu bağlamda estetik kaygılar nedeniyle kliniklere yapılan başvurularda en sık rastlanan ise burun estetiği ameliyatlarıdır. Yüzümüzün tam merkezindeki burnumuz aynı zamanda insan yüzündeki en karakteristik organdır. Burnu yüzünden fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkilenen bir kişi diyalog kurduğu insanlarda da negatif bir etki bırakabilir’’ şeklinde açıklama yaptı.

Solunum sisteminin başlangıç noktası burnumuzun performansımızı da doğrudan etkilediğini dile getiren Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, sağlığımız için en uygun ve en doğal solunum şeklinin burun solunumu olduğunu ifade etti. Uçal, burun tıkanıklığının en belirgin sebepleri arasında, burun eti, kıkırdak ve kemik eğriliğinin sayılabileceğini, uyku apnesendromu, ağız ve boğaz kuruluğu gibi nedenlerden dolayı uyku düzenin bozulabileceğini, dolayısıyla yaşam kalitesinin düşebileceğini, bu durumda da iş yükünü kaldıramaz hale gelebileceğinizi belirtti.

‘’ AMAÇ BURNUN ŞEKİL BOZUKLUKLARINI VE FONSİYONUNU BİRLİKTE DÜZELTMEKTİR’’

Burun içinde nefes almaya engel olan eğiklikler (deviasyon) ya da burun eti büyümeleri (konkahipertrofisi) gibi problemlerin de aynı anda çözülebildiğini dile getiren Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, Rinoplasti’nin (burun estetiği), burnun hem içinin, hem de dışının yeniden yapılandırılması operasyonu olduğunu, bu operasyonda yalnızca estetik normların dikkate alınmadığını, burnun fonksiyonel işlevinin de dikkate alınarak bu operasyonların yapıldığınadikkat çekti. Uçal, ‘’Modern hayatın zorlukları, plazaların yıpratıcı atmosferinde kariyer yapacağım derken sağlığınızdan olmayın’’ dedi.

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