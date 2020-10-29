Kariye Camii'nin ibadete açılması ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın ibadete açılması planlanan Kariye Camii'nin açılışının ertelendiğini duyurdu.

30 Ekim'de ibadete açılması beklenen Kariye Camii ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Öte yandan caminin içinde bulunan fresklerinin üzerinin beyaz perdeyle kapatılması büyük tepkiye neden olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, fresklerin otomatik perdeleme sistemi ile kapatıldığını açıklamıştı.

TIKLAYIN - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kariye açıklaması: Alçı değil, otomatik perdeleme sistemi

TIKLAYIN - Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen ve camiye çevrilen Kariye'de freskler beyaz perdeyle kapatılmış