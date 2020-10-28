Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kariye açıklaması: Alçı değil, otomatik perdeleme sistemi

Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek camiye dönüştürülen ve açılışı 30 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek olan Kariye Müzesi'ndeki tarihi fresklerin alçıyla kapatıldığına ilişkin iddialara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan açıklamada geldi. Sosyal medyada dolaşan fotoğraflardaki beyaz malzemenin alçı değil otomatik perdeleme sistemi olduğu belirtilen açıklamada, "Namaz saatlerinde bir düğmeyle 30 saniye içinde freskler perdeyle kapatılıyor. Sonra yeniden açılıyor" denildi.

TIKLAYIN - Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen ve camiye çevrilen Kariye'de freskler beyaz perdeyle kapatılmış

İstanbul'un Edirnekapı semtinde bulunan ve 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen yapı, önemli dini merasimlerde saray kilisesi ve şapeli olarak kullanılıyordu. İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Mozaikleri ile ünlü Kariye Camii, Bakanlar Kurulu'nun 29 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilmiş, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin 11 Kasım 2019'da aldığı kararla bu statü iptal edilmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmesine ilişkin kısmı, Danıştay Onuncu Dairesi'nin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camii yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.

Cami, 30 Ekim'de Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak cuma namazı ile 75 yıl sonra ibadete açılacak.