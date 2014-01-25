Karısını şakaklarına elektrik vererek öldüren koca: Öldürmemi cinler istedi!

Diyarbakır’da garson 29 yaşındaki Veysi T., önceki gün ikinci çocuklarını dünyaya getiren eşi 33 yaşındaki Mübarek T.’yi uyurken şakaklarına elektrik vererek öldürdü. Cinayetin ardından polisi ayarak eşini öldürdüğünü söyleyen Veysi T. "Eşimi öldürmemi cinler istedi" dedi.

Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi'nde meydana geldi. Kent merkezindeki bir lokantada garsonluk yapan Veysi T., 9 aylık hamile eşi Mübarek T. geçen çarşamba günü doğum sancıları artınca hastaneye götürdü. 4 yaşında bir kızı da bulunan Mübarek T. ikinci kızını sağlıklı olarak dünyaya getirdi. Önceki sabah eşini ve bebeğini evlerine getiren Veysi T. iddiaya göre gece onların uyumasını bekledi. Veysi T. evde bulunan üçlü elektrik prizinin kablosunu kesti. Canan Altıntaş'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Veysi T., kablonun fişini prize takarken, kestiği uçlarını ise uyuyan eşinin şakaklarına tuttu. Mübarek T. akıma kapılarak yaşamını yitirirken, Veysi T. olaydan sonra '155 Polis İmdat' hattını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Eve gelen polisler kadının cesedini bulurken Veysi T. gözaltına alındı.

'Eşim uyuyordu, cinler öldür dedi, öldürdüm'

Polis merkezinde sorguya alınan Veysi T.'nin ifadesi ise polisleri şaşırttı. Veysi T.'nin ifadesinde, "Eşimle hiçbir problemiz yoktu. 4 yaşında bir kızımız var. Eşim bir gün önce doğum yaptı. Doğum yaptığı için yorgundu o uyuduktan sonra cinler benim yanıma gelip eşimi öldürmemi söyledi. Ben çok direndim ama onlar bana 'öldür' dedi. Ben de evde bulunan üçlü prizin başını keserek fişi prize taktım. Kestiğim uçtaki çıplak uçları da eşimin şakaklarına dayayarak elektrik verdim. Daha sonra ölünce sizi aradım" dediği öğrenildi.

Sorgusu tamamlanan Veysi T. ardından adliyeye sevk edildi. Veysi T. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 2. Sulh Nöbetçi Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Veysi T. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

'Kızımı planlı öldürdüler'

Diyarbakır’da eşi Veysi T. tarafından şakaklarına elektrik verilerek öldürülen Mübarek T.'nin babası Hamit S. büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Kızının ölüm haberini tanımadığı bir kişinin telefon etmesiyle öğrendiklerini belirten baba Hamit S. kızını damadının tek başına öldürmediğini, yardım edenlerin olduğunu ileri sürerek şöyle konuştu: "Beni sabah tanımadığım bir kişi telefonla arayarak kızımın damadım tarafından öldürüldüğünü söyledi. Karşı tarafın tüm fertlerinde benim telefon numaram bulunmasına rağmen beni ne polis ne de damadımın yakınları aramadı. Damadım olayı gerçekleştirdikten sonra polisi arayıp kızımı öldürdüğünü söylemiş. Ancak olay yerine giden polis ekipleri kızımın başında sadece damadımı bulmuş. Oysaki damadımın üst katında erkek kardeşi ve hanımı oturuyor. Arka sokakta da hemen bir çok akrabası oturmakta. Kızımı damadımın tek başına öldürdüğüne inanmıyorum. Bu iş organize bir iştir bu olayda damadımın kardeşi ve eşinin de parmağının olduğunu düşünüyorum. Çünkü polis geldiği zaman nedense sürekli evde olan kardeşi ve eşi evde yok. Böyle bir olay gerçekleşiyor damadım kimseye haber vermeden polisi arıyor. Ben buradan sizin aracılığınızla suç duyurusunda bulunmak istiyorum, yetkilerle sesleniyorum; Bu iş planlanarak yapılmış kızımı o akımı vererek tek başına nasıl öldürüyor. O niye akıma kapılmadı bunun için nasıl bir plan yaptılar bunların araştırılmasını özellikle istiyorum."

Kızının öldürülmeden önce bazı hadiselerin yaşandığını söyleyen Hamit S., "Damadımın kardeşi onlardan borç para ve kızımın altınlarını istiyordu. Bu nedenle aralarında bir sorun oluşmuştu. Bu davanın peşini asla bırakmayacağız. Kadınların şiddete uğramasına zaten ailecek karşıydık. Böylesi bir olay başımıza geldi. Biz bu işin peşini asla bırakmayacağız. Deli taklidi yaparak cezadan kurtulmaya çalışıyor. Onun ceza almasını istiyorum" dedi.