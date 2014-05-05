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Yaşam

Karısını öldüren adam: Her zaman dövdüğüm gibi dövdüm

İstanbul Bağcılar'da sopayla dövülerek öldürülen Remziye Eripek'in eşi karısını sopayla dövmediğini iddia etti

05 Mayıs 2014 16:47

Bağcılar'da eşi Remziye Eripek'i sopayla döverek öldürdükten sonra polis tarafından yakalanan C.E. poliste verdiği ifadesinde "Sopayla dövmedim. Her zaman nasıl dövüyorsam öyle dövdüm" dedi.

Bağcılar, Göztepe Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda 37 yaşındaki Remziye Eripek evinde tartıştığı eşi tarafından sopayla dövülerek öldürülmüştü. Polis olaydan sonra yaptığı soruşturmada Remziye Eripek'i dövdükten sonra hastaneye götüren eşi C.E.'yi gözaltına almıştı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan C.E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Asayiş şube müdürlüğünde ifade veren C.E.'nin bir süredir işsiz olduğunu, eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını söylediği belirtildi. Olay günü evde yine tartıştıklarını söyleyen C.E. eşini sopayla dövmediğiniiddia ederek, "Onu sopayla dövmedim. Her zaman nasıl dövüyorsam öyle dövdüm. Yere düşüp fenalaştı. Onu hemen alıp hastaneye götürdüm. Ancak kurtulamadı. Çok üzgünüm" dediği belirtildi. 

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