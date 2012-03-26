Karısını da karnındaki bebeği de öldürdü

T24- İnşaat işçisi koca, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle baba evine giden 8 aylık hamile eşini tabancayla başından ve göğsünden vurarak öldürdü

Milliyet'teki habere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde oturan ve kardeş çocukları olan 28 yaşındaki Suzan ve 35 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım çifti arasında geçimsizlik başladı. 4 yaşında Ahmet adında oğlu olan 8 aylık hamile Suzan Yıldırım, babası Halis Kırdar’a eşinin kendisini dövdüğünü söyleyerek gelip almasını istedi.

Halis Kırdar da damadı ve yeğeni olan Halil İbrahim’in İstanbul’a çalışmaya gitmesini fırsat bilerek 3 gün önce Gebze’ye gitti, kızı Suzan ve torunu Ahmet’i alıp Bursa Karacabey’deki evine getirdi.



Gece yarısı eve geldi



Eşinin ve oğlunun Gebze’deki evi terk edip aynı zamanda dayısı olan kayınpederinin evine gittiğini öğrenen Halil İbrahim Yıldırım, önceki gece plakası öğrenilemeyen beyaz bir otomobille Karacabey’e geldi. Kayırpederi Halis Kırdar ve kayınvalidesinin misafirliğe gitmesini fırsat bilerek saat 23.00 sıralarında Gazi Mahallesi’ndeki eve giden Halil İbrahim Yıldırım, eşi Suzan’a “eve dön” dedi.

Suzan Yıldırım’(ın bunu kabul etmemesi üzerine, yanlarında bulunan oğlu Ahmet ile kayınpederinin küçük yaştaki çocuklarını başka odaya gönderen Halil İbrahim Yıldırım, silahını çekerek iki el ateş etti. Başından ve göğsünden ağır yaralanan Suzan Yıldırım kanlar içinde yere yığılırken, Halil İbrahim Yıldırım kaçtı.

Bebeğiyle yolda öldü

Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları polise ve misafirlikte olan Halis Kırdar ve eşine haber verdi. Hemen Karacabey Devlet Hastanesi’ne götürülen Suzan Yıldırım’a ilk müdahale burada yapıldı. Durumu ağır olan Suzan Yıldırım ve karnındaki 8 aylık bebeğin kurtarılması için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Suzan Yıldırım ve karnındaki 8 aylık erkek bebeği yolda öldü.



Olaydan sonra Halil İbrahim Yıldırım’ın beyaz bir otomobille Bursa yönüne kaçtığı, ilçenin çeşitli yerlerindeki MOBESE kameraları tarafından saptandı. Çevre illerdeki polis ekipleri uyarılarak şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.