Karısına dışkı yediren adam tutuklandı

Ağrı’nın Patnos İlçesine bağlı Andaçlı köyünde 20 yaşındaki eşi C.Ş.’ye işkence yaparak çocuğunun bezindeki dışkısını zorla yedirmeye çalışan 26 yaşındaki Mehmet Şakir Ş. “eziyet” suçundan tutuklandı.

Patnos İlçesine 16 kilometre uzaklıktaki Andaçlı köyünde yaşayan Mehmet Şakir Ş.’nin eşi C.Ş.’ye şiddet uygulayıp, dışkı yedirmeye çalışma görüntülerini sosyal medyada paylaşması, Cumhuriyet Savcılığı'nı harekete geçirmişti.



Mehmet Şakir Ş. Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından Patnos Sulh Ceza Hakimliği tarağından eziyet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evli ve iki çocuk babası Mehmet Şakir Ş., video görüntülerinde sopayla vurarak, tekme atarak eşi C.Ş.’ye çocuk bezindeki dışkıyı yedirtmek istemişti.

Acımasız kocanın dayak, hakaret ve küfürleri karşısında eşi sadece yalvararak kurtulmaya çalışmıştı. Mehmet Şakir Ş. Kürtçe yaptığı konuşmada, “Eğer yapmazsan seni paramparça ederim. Al bu b... ye, hadi acele et. Al ağzına koy. Ağacı senin sırtında kırdım, bir parça kaldı, şimdi başında kıracağım. B... al yüzüne çarp, çık git” diyordu.

Sosyal medyada hızla yayılan insanlık dışı bu olay, tepkilere neden olmuştu. Biri 3 yaşında diğer 10 aylık iki çocuğu bulunan anne C.Ş. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.