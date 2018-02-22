Karıncalar, yaralanan arkadaşlarına ilk yardım müdahalesinde bulunuyor!

Afrika’da yapılan bir araştırma, ilk defa sağlık müdahalesinde bulunan bir hayvan türünün keşfedilmesini sağladı. Her zaman çalışkanlıklarıyla bilinen karıncalar, ilk yardım konusunda da kendilerini geliştirmişler.

Webtekno’da yer alan habere göre, Afrika’ya özgü Matabele karıncaları, zaman zaman termitler tarafından saldırıya uğrayarak zarar görebiliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda Matabele karıncalarının saldırıya uğradıktan sonra yaşadıkları yeri değiştirdikleri ortaya çıkmıştı. Bu keşfin ardından karıncaların ve termitlerin savaş yaptığı alanları inceleyen uzman Erik Frank, saldırı bittikten sonra karıncaların birbirlerini tedavi etmeye çalıştıklarını gözlemledi. Saldırı bittikten sonra yuvalarına geri dönen karıncalar, yaralanan karıncayı sistematik bir şekilde sırtüstü yatırıp, yaralanan bölgeyi 4 dakika boyunca yalayarak tedavi etmeye çalışıyor. Karıncalar aynı zamanda yaralı bacağı da havada tutmaya çalışıyor.

Bu ilk yardım eylemi, insanlar dışında sağlık uygulamasını böylesine sistematik bir şekilde yapan ilk kayıt olarak tarihe geçti. Frank ve arkadaşlarının bir dergide yayınladıkları makalede “Böylesine bir ilk yardım uygulamasını ilk defa görüyorum. İnsan dışında hiçbir varlığın böyle sistematik bir tedavi şekli uygulayacağına ihtimal vermezdim.” İfadeleri kullanıldı.

Frank, araştırma yapmak için bir laboratuvarda ortam hazırladı. İçine yapay karınca yuvaları yerleştirdiği ortamda bulunan mini kameralar, hareketi algılıyordu. Karıncaları izlemeye başlayan Frank, ilginç görüntüler kaydetti. Yaralı arkadaşı olduğunu anlayan karınca sinyal vererek, yaralı sayısının en az 2 katı kadar sağlam karınca çağırıyordu.

Deneysel olarak yaralanan ve müdahale edilmeyen karıncaların %80’i 24 saat içinde ölüyordu. Ancak karıncalar tarafından ilk yardım uygulanan karıncaların sadece %10’u ölmüştü. Bu büyük bir başarıydı. Daha sonra yaralı karıncaları müdahale etmeden steril bir ortama taşıyan deney ekibi, karıncaların yine ölmediklerini gözlemledi. Yani ölüm nedeni enfeksiyon olabilirdi ve karıncaların bu “yalama” ile yaptıkları ilk yardım işlevi, yaranın enfeksiyon kapmamasını sağlıyordu.

Hayvanların çoğu kendi yaralarını tedavi etmek için çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Ancak bir başkasını tedavi etmek çok zor rastlanan bir durum. Bu karıncaların yaptığı sistematik ve işe yarayan ilk yardım ise tarihte ilk olarak görülüyor.