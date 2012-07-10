Yaşlı adamı karıncalar yerken buldular!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tek başına yaşadığı evinde yeterince bakılmayan ve yaralarını karıncaların yemeye başladığı belirlenen 85 yaşındaki Basri Ercan, kendisini ziyarete gelen yeğenleri bularak hastaneye kaldırttı.

Basri Ercan'ın İzmir'de oturan yeğenleri Ahmet Süren ve Semra Süren, dayılarını ziyarete geldi.

Basri Ercan'ın yeğeni Ahmet Süren dayısını ziyarete gittiğinde iki katlı ahşap evin bodrum katında bir oda içinde eski bir sünger yatağın üstünde bakımsız bir şekilde yatarken buldu.

Yeğenleri, dayılarının uzun süreden bu yana iki katlı ahşap evin bodrum katında tek başına bir odada sünger yatakta bakımsızlıktan belden aşağı tarafı yara içinde olduğu ve yaraları karıncaların yemeğe başladığı görünce hemen 112'ye haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri polis gözetiminde yaşlı adamı alarak Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bu arada yaşlı adamın iki kızının bulunduğu ve babalarına bakmadığı ileri sürülerken, komşuları da buna tepki gösterdi.

Basri Ercan, yeğenleri, polis ve 112 ambulans personelinin nezaretinde Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yenice Mahallesi Muhtarı İ.Hakkı Güneş, Basri Ercan'ın sağlık durumunu takip edeceklerini bildirdi.

Ahmat Ercan, şöyle dedi: "Dayımı o halde görünce şoke oldum. Üstündeki battaniyeyi kaldırdığımda belden aşağısının yara içerisinde olduğunu ve karıncaların yaraların üstünde gezindiğini gördüm. Temizlemeye çalıştım ve kızları Nahide ve Naşide Ercan'ı çağırarak neden ilgilenmediklerini ve bu şekilde ölüme terk ettiklerini sorunca, bana 'Biz babamıza bakıyoruz' dediler. 'Bakım için birini bulalım' dedim ama 'Eve erkek almayız' diye kabul etmediler. Ben de kardeşim Selma ile durumu polise, Yenice Mahallesi Muhtarı Hakkı Güneş'e ve 112'ye bildirdim. Onlar da yardımcı oldular dayımı hastaneye kaldırıp bakımının ve tedavisini yaptıracağım." (DHA)