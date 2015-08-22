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Yaşam

Karıncalar kendilerini tedavi ediyor

Araştırmacılar, Beauvaria bassiana adlı mantar türüyle enfekte olan karıncaların küçük dozlar halinde hidrojen peroksit yediklerini gözlemledi

22 Ağustos 2015 23:54

Karıncaların normal şartlarda tüketilmesi zararlı olan hidrojen peroksiti, belirli bir mantar enfeksiyonuna karşı kendilerini tedavi etmek amacıyla yedikleri gözlemlendi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Helsinki Üniversitesi’nden araştırmacılar, karıncaların Beauvaria bassiana adlı mantar türüyle enfekte olan karıncaların küçük dozlar halinde hidrojen peroksit yediklerini ve bu maddenin mantar enfeksiyonuna bağlı ölümleri yüzde 15 oranında azalttığını kaydetti.

Bugüne kadar böceklerin kendi kendilerini tedavi etme becerisi gösteremediğini kaydeden araştırmacılar, araştırmanın buu açıdan bir ilk olduğunu ancak karıncaların hasta olduklarının farkına nasıl vardıkları konusunda bir açıklamaya ulaşamadıklarını belirtti.

Çalışmada ayrıca sağlıklı karıncaların, normal dönemde tüketilmesi zararlı olan hidrojen peroksitten uzak durdukları, mantar enfeksiyonu olan karıncaların ise hastalıklarının şiddetine göre, uygun miktarda hidrojen peroksit tükettiklerini gözlemledi. Başka bir ifadeyle hasta karıncaların, bir anlamda, ilaç dozunu ayarladıkları görüldü.

Araştırma hakkında New Scientist dergisine konuşan bilim insanlarından Nick Bos, “Henüz karıncaların enfekte olduklarını nasıl anladıklarını bilmiyoruz, ancak bu durumun davranışlarını bir şekilde değiştirdiği çok açık” dedi.

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