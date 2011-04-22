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Yaşam

Karıncalar 222 bin doları yedi!

Hindistan'da karıncaların, bir bankada çelik kasa içinde bulunan 10 milyon rupiyi yediği bildirildi.

22 Nisan 2011 03:00

T24 - Hindistan'da karıncaların, bir bankada çelik kasa içinde bulunan 10 milyon rupiyi (222 bin dolar) "yediği" bildirildi.



Polis yetkilisi Navnit Rana, Lucknow kentinin Barabanki kasabasındaki banka yetkililerinin, kasayı açtıklarında kağıt paraların karıncalar tarafından tahrip edilmiş olduğunu gördüklerini söyledi.

Karıncaların geçmişte bankadaki mobilyalara ve kağıt belgelere hasar verdiklerini belirten Rana, ancak Ocak ayında çelik kasaya konan para destelerini karıncaların nasıl kemirdiklerini araştıracaklarını söyledi.

Banka yetkilileri hakkında ihmal soruşturması açıldığı belirtildi.


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