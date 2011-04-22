Karıncalar 222 bin doları yedi!

T24

Polis yetkilisi Navnit Rana, Lucknow kentinin Barabanki kasabasındaki banka yetkililerinin, kasayı açtıklarında kağıt paraların karıncalar tarafından tahrip edilmiş olduğunu gördüklerini söyledi.Karıncaların geçmişte bankadaki mobilyalara ve kağıt belgelere hasar verdiklerini belirten Rana, ancak Ocak ayında çelik kasaya konan para destelerini karıncaların nasıl kemirdiklerini araştıracaklarını söyledi.Banka yetkilileri hakkında ihmal soruşturması açıldığı belirtildi.