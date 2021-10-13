Karikatürist Selçuk Erdem'in NFT koleksiyonu satışa çıkıyor

Ünlü karikatürist Selçuk Erdem'in kutup ayısı çizimlerinden oluşan Fluffy Polar Bears (pofuduk/yumuşak kutup ayıları) isimli NFT koleksiyonu satışa çıkıyor.

Bir süredir kendisine ait bir NFT koleksiyonu üzerinde çalışan Selçuk Erdem, kutup ayılarından oluşan seriyi satışa sunmaya hazırlanıyor.

Selçuk Erdem’in kutup ayılarını temel aldığı karikatür serisi NFT şeklinde satışa sunulacak. Fluffy Polar Bears sitesinde 25 Ekim itibariyle ön satışa çıkacak olan koleksiyon gece saatlerinde de ana satışa başlayacak.

Koleksiyonda 99 adet NFT ünlü karikatürist tarafından elle çizildi. Toplamda ise 9999 adet NFT yer alacak. Koleksiyonun 250 binden fazla muhtemel kombinasyonunun olduğu ifade ediliyor.