Karikatürist Nuri Kurtcebe'den Hasan Kaçan'a: Sarayın aç soytarısı eşşek herif!

Usta karikatürist Nuri Kurtcebe, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef göstermesi sonrası polis eşliğinde ifade vermeye çağrılan sonrasında çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tiyatro sanatçıları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için “Halkın bir kesimini germe rolü verilmiş ‘sarı yelekli’ özentisi ‘buruşuk beyaz kıçlı’lar ‘Biz mizah yaptıydık’ diyor. Canım kusura bakmayın da kimseyi geremezsiniz. Olsa olsa doktor Manukyan’a gidip kendinizi gerdirebilirsiniz. Al sana mizah!” ifadelerini kullanan Hasan Kaçan’a çok sert ifadelerle tepki gösterdi.

“Oğuz Aral ustamızın mezarında kemikleri bir daha ters döndü lan bugün sayende it” ifadelerini kullanan Kurtcebe, “Var git belanın yoluna eşşek herif hem de dört nala. Sakın çıkma karşıma bir daha. Aynaya bakmadan ruhunu, yüzünü yıkayıp, temizlemeden” sözlerini kaydetti.

Kurtcebe “Kasımpaşa’da berberlik yapan dükkanına Atatürk’ün resmini asan namuslu esnaf baban yaşıyor mu Hasan? Yaşıyorsa kahrından ölmüştür çoktan sayende. Yok çoktan öldüyse, senin bu şerefsizliklerini görmeden, yaşamadan öldüyse eceliyle baban ne mutlu babana! Sarayın aç soytarısı eşşek herif” ifadelerini kullandı.

Kurtcebe’nin kişisel Facebook hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Adı Hasan, soyadı Kaçan. Gırgır mizah dergisine, Gırgır, Demirellerle, Erbakanlarla, Alpaslan Türkeşlerle mizah yoluyla dövüşürken, Gırgır, Gırgır olduktan çok sonra kısa pantolonla yani çömez olarak geldi aramıza. Gırgır’a ilk ihanet eden Engin Ergönültaş kadrosuna yazıldı.

Hiçbir politik görüşünü belirtmeyen ve Gırgır’da hiçbir siyasi karikatür çizmeyen Hasan, Gırgır’da çizdiğim uyduruk uzay hikayelerimdeki Gork tiplemesinden esinlenip önce Cork’u ve sonra da Eşşek Herif tiplemesini çizmeye başladı. Yani kendisini!

Gırgır kapandığında k.çını şeriatçı Akit gazetesine yaslayan Kaçan bugünkü adı Vakit eski Akit gazetesinin çıkarttığı Ustura mizah dergisinde hiç utanmadan kurban derilerinizi THK’ya değil, camilere, şeriatçı vakıflara bağışlayın diyen şeriat kokan karikatürünü kapaktan çizdi.

Ben Cumhuriyet gazetesinde çizerken beni telefonla ‘Selamın aleyküm Nuri ağbi’ diye arayıp akılsız aklı sıra beni Cumhuriyet’ten koparmak için türbanlı, kara çarşaflı kızlara, başlarında bi sarıkları ve sırtlarında bi cüppeleri eksik gerici oğlanlara karikatür dersi vermemi teklif etti.

Şimdi esefle öğrendim ki taa o yıllardan AKP’nin adamı olmuş eşşek herif Hasan Kaçan.”

“Oğuz Aral ustamızın mezarında kemikleri bir daha ters döndü lan bugün sayende”

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘bedelini ödeyecekler’ demesi sonrası sabah evlerine polis gönderilerek gözaltına alınan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e insanlık dışı sözler ederek dalga geçmiş kişisel boklu Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapmış eşşek herif çizeri Hasan Kaçan, tam bir eşşeklik, hatta eşşekoğlu eşşeklik yaparak.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ağbilerimizin ilerlemiş yaşlarıyla da dalga geçerek ‘halkın bir kesimini germe rolü verilmiş ‘sarı yelekli’ özentisi ‘buruşuk beyaz kıçlı’lar demekten de hiç utanmamış ve hızını alamayıp ‘biz mizah yaptıydık’ diyen namuslu Atatürk’çü sanatçılarımıza ‘canım kusura bakmayın da kimseyi geremezsiniz. Olsa olsa Doktor Manukyan’a gidip kendinizi gerdirebilirsiniz. Al sana mizah!’ demekten de hiç utanmamış, arlanmamış eşşek herif Hasan Kaçan.

Sen önce kimseyi germe Hasan! Bana da zavallı küçük erkek kardeşinin kendini kimlere gerdirttiğini de söyletme!

Sana söylenecek laf çok aslında eşşek herif! Ben diyorum ki sadece sana, sen Gırgır’da bağrımızda beslediğimiz ve kolladığımız ne zehirli bir yılanmışsın meğerse!

Oğuz Aral ustamızın mezarında kemikleri bir daha ters döndü lan bugün sayende it!

Var git belanın yoluna eşşek herif hem de dört nala.

Sakın çıkma karşıma bir daha. Aynaya bakmadan ruhunu, yüzünü yıkayıp, temizlemeden!”

“Sarayın aç soytarısı eşşek herif”

“Buruşuk beyaz kıçın gibi beyaz suratına vurmuş esas senin suratından akan sahtekarlığın!

Kasımpaşa’da berberlik yapan dükkanına Atatürk’ün resmini asan namuslu esnaf baban yaşıyor mu Hasan? Yaşıyorsa kahrından ölmüştür çoktan sayende. Yok çoktan öldüyse, senin bu şerefsizliklerini görmeden, yaşamadan öldüyse eceliyle baban ne mutlu babana!

Sarayın aç soytarısı eşşek herif!

Keşke Cork’u çizen Heten Keten gibi kirlenmemiş kalsaydın ben de bu yazıyı yazmaya tenezzül etmeseydim.”