Karikatürist Nuri Kurtcebe, denetimli serbestlikle tahliye edildi

Çizdiği bazı karikatürlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a hakaret sayılması gerekçesiyle aldığı hapis cezası kesinleşen ve dün mahkemece tutuklanan çizgi roman sanatçısı, karikatürist Nuri Kurtcebe (69), denetimli serbestlik şartıyla bugün tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan karikatürist Nuri Kurtcebe önceki gün otobüsle Yalova’ya gelirken jandarma tarafından yapılan kimlik kontrolünde, gözaltına alındı. Dün sabah adliyeye sevk edilen Kurtcebe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Denetimli serbestlik ile tahliye

Avukat Erdem Akyüz’ün verdiği bilgiye göre, Nuri Kurtcebe, bir gün gözaltında, bir gün de cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi.

Avukat Akyüz, "Müvekkilimi, denetimli serbestlik ile özgür bırakmayı sağladık. İki gün, iki gece kalem, boya ve çizgilerinden yoksun kalan müvekkilim Nuri Kurtcebe çalışma, çizgi ve karikatürlerine devam edecek. Tüm sevenlerine, sanatseverlere, Atatürk ilkeleri ışığında sevgi ve saygılarını sunuyor" dedi. (DHA)