Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, sağlık çalışanları için evinde siperlik üretti

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, evinde sahip olduğu üç boyutlu yazıcı ile sağlık çalışanları için siperlik üretti. İnsanların evinden de bu Koronavirüs ile mücadeleye fayda sağlayabileceğini gösteren Yaşaroğlu, "Bizim için ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarımız için evde siperlik üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Karikatürist Yaşaroğlu da milyonlarca isim gibi ev karantinasına devam ederken bir yandan da evinde yaptığı çalışmalar ile Koronavirüs ile mücadeleye destek oluyor. Evinde sahip olduğu üç boyutlu yazıcı ile sağlık çalışanları için siperlik üreten Yaşaroğlu, insanların evinden de bu mücadeleye fayda sağlayabileceğini göstermiş oldu. Başarılı isim ürettiği siperlikleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve şu notu düştü: