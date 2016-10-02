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Yaşam

Karikatürist Bedri Koraman'ın mezarının açılmasına karar verildi

Oyuncu Meral Küçükerol’un, babası Bedri Koraman’ın geçen yıl vefat etmesinin ardından açtığı babalık davasından ara karar çıktı

02 Ekim 2016 15:33

Sinema ve tiyatro sanatçısı Meral Küçükerol'un açtığı babalık davasında, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren karikatürist Bedri Koraman'ın mezarının açılmasına karar verildi.

Oyuncu Meral Küçükerol’un, babası Bedri Koraman’ın geçen yıl vefat etmesinin ardından açtığı babalık davasından ara karar çıktı. Dosyadaki iddialara göre Küçükerol’un annesi Hikmet Küçükerol ile Bedri Koraman’ın ilişkisi 1948 yılında başladı. Koraman, o tarihlerde asker kaçağı olduğu için resmi nikâh yapmaktan kaçındı. Habertürk'ün haberine göre askerlik problemi çözüldükten sonra evlenme planı yapan Koraman ve Küçükerol nikâhsız olarak birlikte yaşamayı sürdürdü.

Çift, 1949 yılında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Süleymaniye Doğumevi’nde dünyaya gelen bebeğe Meral adı verildi. Koraman ve Küçükerol evli olmadığı için Meral Küçükerol annesinin nüfusuna kaydedildi.

Hikmet Küçükerol’un tüm ısrarlarına rağmen Koraman yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyince çıkan sorunlar nedeniyle ilişkileri sona erdi. İddiaya göre Meral Küçükerol’un babası olduğunu Bedri Koraman’ın çevresi de biliyordu. Baba-kız uzun yıllar sıcak ilişkilere sahip olmalarına rağmen Küçükerol’u nüfusuna kaydettirmedi. Bedri Koraman’ın geçen yıl hayatını kaybetmesinin ardından Meral Küçükerol’un açtığı davanın 3’üncü duruşmasında mahkeme, mezarların açılabilmesi için Bedri Koraman ve Hikmet Küçükerol’un mezar yerlerinin bildirilmesine ve gerekli masrafların yatırılmasına hükmetti. Mahkeme daha sonra mezarların açılması için gün belirleyecek.

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