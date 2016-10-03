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Kültür-Sanat

Karikatürist Bedri Koraman'ın eşi: Meral Küçükerol babalık davasını neden eşim öldükten sonra açtı?​ ​

"Biz buna sonuna kadar itiraz edeceğiz"

03 Ekim 2016 12:39

Bodrum'da geçen yıl hayatını kaybeden karikatürist Bedri Koraman'ın eşi Nil Koraman, eşinin mezarının sinema ve tiyatro oyuncusu Meral Küçükerol'un "babalık davası" nedeniyle açılması kararı verilmesine ilişkin, "Tam kesinleşmiş bir karar değil. Bu karara da itiraz edeceğiz. Bir ay boyunca mezarın taşını aradık ve yaptırdık. Daha evvel hayattayken neden test yaptırmadı?" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Nil Koraman, Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koraman, Meral Küçükerol'un, 8 yıl önce de bu olaydan dolayı eşi Bedri Koraman'a dava açtığını ve davayı kaydettiğini iddia etti.

Basında çıkan haberlerdeki bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Koraman, "Bedri'nin asker kaçağı olması nedeniyle kızını nüfusuna almadığı söyleniyor. Bedri 18 yaşında nasıl asker kaçağı olabilir? Ben herkese yardım ediyorum. Onu insan zannettim. Hiçbir zaman yanımızda olmadı. Soyadı diye tutturdu." şeklinde konuştu.

Mahkemenin ara karar verdiğini anlatan Koraman, "Bakalım, vaktimiz var. Tam kesinleşmiş bir karar değil. Bu karara da itiraz edeceğiz." dedi. Bedri Koraman için yaptırdığı anıt mezar bozulacağı için de çok üzüldüğünü dile getiren Nil Koraman, şöyle konuştu:

"Mezarın açılmasına ve zedelenmesine çok üzülüyorum. Bir ay boyunca o mezarın taşını aradık ve yaptırdık. Daha evvel hayattayken neden test yaptırmadı? Kötü niyeti var. Bir insan babasına böyle eziyet edemez. Biz buna sonuna kadar itiraz edeceğiz."

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BodrumkarikatüristBedri KoramanNil KoramanMeral Küçükerolbabalık davası

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