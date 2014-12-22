Karikatürist Bedri Koraman yoğun bakımda

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü karikatürist 86 yaşındaki Bedri Koraman, solunum yetmezliği ve kalbindeki ritim bozuklu nedeniyle kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

Uzun yıllar Milliyet Gazetesi’nde karikatürler çizen Bedri Koraman, eşi Nil Koraman ile yaşadığı Torba Mahallesi, Abdi İpekçi Sitesi’ndeki villasında, bugün sabah saatlerinde rahatsızlandı. Durumunun iyice kötüleşmesi üzerine Koraman, Özel Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Solunum yetmezliği ve kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan Koraman, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yaşar Anter’in DHA’daki haberine göre, kardiyoloji uzmanı olan Başhekim Aydın Aksoy kontrolünde tedavisine devam edilen Koraman’ın geçen haftada başka bir özel hastanede 3 gün boyunca yoğun bakımda tutulduğunu belirten eşi Nil Koraman, "Bedri kendini hiç iyi hissetmiyordu. Kendisini hiç bu kadar kötü görmemiştim. Doktorlar elinden geleni yapıyor. Daha önce de yoğun bakımda tutuldu. Ancak, düzelmedi. Üzgünüm, ne yapacağımızı bilemiyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Kocadon da Koraman için geçmiş olsun dileğinde bulunup, "Ustamızın tedavisi ve sağlığı için ne gerekiyorsa yapılacak. Bu konuda yetkililerimize talimat verdim öğle saatlerinde de kendilerini ziyaret edeceğim ve bilgi alacağım. Ulusal değerlerimizin asıl böyle günlerinde yanlarında olmalıyız" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır Bodrum’da yaşayan Bedri Koraman, en son sergisini, uzun bir aradan sonra 8 Temmuz 2012’de Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’ndeki Orhan Kemal Meydanı’nda açmıştı.