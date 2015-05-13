Karikatürist Bedri Koraman hastaneye kaldırıldı

Uzun süredir ilçenin Torba Mahallesi'ndeki evinde eşi Nil Koraman ile yaşamını sürdüren 87 yaşındaki Bedri Koraman, evde düşerek başını çarptı. İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekibince yapılan Bedri Koraman, kaldırıldığı Özel Bodrum Hastanesinde kontrol altına alındı.



Hastanenin beyin cerrahlarından Op. Dr. Abdullah Servet, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bedri Koraman'ın çarpmaya bağlı olarak başında küçük bir ödem oluştuğunu bildirdi.



Op. Dr. Servet, "Bedri Bey ayağı takılıp düşmüş, kafasını çarptığı için de endişe etmiş. Tomografisini çekip, tetkiklerini yaptık. Kafasında herhangi bir kırık veya kanama yok. Kendisini hafif beyin ödemi nedeniyle bir iki gün tedavi edip, taburcu edeceğiz. Herhangi bir hayati tehlikesi bulunmuyor" dedi.



Koraman'a hastanede eşi Nil Koraman refakat ediyor.