Karı-koca kavgası hastanede son buldu

Gaziantep'te tartışan çocukları için kavga eden anne ve baba hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Karayılan Mahallesi'nde önceki gün Parlak ailesinin çocukları komşuları ile tartıştı. Bunun üzerine çocukların kavgasını konuşan Yıldız Parlak ve baba Abdullah Parlak kavgaya tutuştu.

İddiaya göre birbirini darp eden karı kocanın arasına daha sonra gelen Yıldız Parlak'ın kardeşi İsmail Y. Abdullah Parlak ile kavga etti. Kanlar içinde kalan ve kavga etmeye devam eden karı koca ve İsmail Y.'yi komşuları da ayıramayınca olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri birbirini darp eden karı kocayı güçlükle sakinleştirdi.

Daha sonra polis karı kocayı olay yerine gelen ambulansla Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne gönderdi. Yaralılardan Abdullah Parlak burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan karı kocanın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



