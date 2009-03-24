Kargodan esrar çıktı

Bursa'da, kargoyla gönderilen ve içinde 10 kilo esrar bulunan paketi teslim almaya gelen 2 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.



Yapılan bir ihbarı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan, Bursa'da oturan 24 yaşındaki Mehmet Işıklı adına kargoyla 10 kilo esrar gönderildiği bilgisini aldı. Bu şirkette çalışıyormuş gibi davranan sivil kıyafetli polisler, Işıklı'ya ait kargoyu almaya gelen 23 yaşındaki Şahin Balta'yı takibe aldı. Polis, Balta ile Işıklı'yı aynı anda düzenlenen iki ayrı operasyon ile kaldıkları farklı evlerde yakaladı.



Yapılan sorgulamalarında esrarı satacaklarını söyleyen Şahin Balta ile Mehmet Işıklı, adliyeye sevk edilecek.

