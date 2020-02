Karesi'de çok uluslu jazz konseri

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Merkez Karesi Belediyesi\'nin Alman kardeş şehri Schwabisch Hall\'ün Jazz Orkestrası ve Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Jazz Orkestrası birlikte çok uluslu jazz konseri verdi.

Karesi Belediyesi, Karesi Kent Konseyi ile kardeş şehir Almanya\'nın Schwabisch Hall Belediyesi işbirliğinde Schwabisch Hall öğrencilerinden oluşan jazz orkestrası, Balıkesir Üniversitesi Müzik Bölümü Jazz orkestrası Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salonu\'nda jazz konseri gerçekleştirdi. Konsere, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Adliyesi Ağır Ceza Başkanı Fatih Aksoy, Karesi Belediye Başkanı AK Parti\'li Yücel Yılmaz, misafir konuklar Schwabisch Hall Belediyesi Başkan Yardımcısı Peter Klink, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Karin Eisele-Kraft, Öğretmen Susanne Kolb, Karesi Kent Konseyi üyeleri ve BAÜN öğrencileri katıldı. An English Suite, In The mood, Funky Sax, Oye Como Va, Hit The Road Jack, My Tune gibi ünlü eserlerin çalındığı konserde Schwabisch Hall öğrencilerinden oluşan Jazz orkestrası ve BAÜN Jazz orkestrası, konser sonunda birlikte sahne alarak geceye damga vuran bir performans sergiledi.

\'TOPLUMU KUCAKLIYORUZ\'

Geçen yıllarda da kardeş şehir Schwabisch Hall ekibinin Balıkesirlilere konser verdiğini belirten Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, \"Bugün burada söz bitsin müzik konuşsun dedik ve gerçekten de öyle oldu. Multicultural dediğimiz çok uluslu bir caz konseri dinledik. Şehrimizde müzik olsun, sanat olsun, resim olsun, güzellikler olsun istiyoruz. Toplumun her kesimini kucaklayan işlere imza atıyoruz. Bir yandan yağlı güreş bir yandan da jazz konseri, sanat sokağı gibi kültürel etkinlikler düzenliyoruz\" dedi.

Başkan Yılmaz, organizasyonu düzenleyen Karesi Kent Konseyi\'ne ve öğrencilere teşekkür etti.



