Kardeşlerim dizisinde sürpriz ayrılık

ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde beklenmeyen bir ayrılık yaşanacak. Dizinin Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın veda edeceği öğrenildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Serkan Birinci’nin yönettiği dizinin cumartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Halit Özgür Sarı ekibe veda edecek. Ünlü oyuncu, Gül Abus Semerci’nin yazdığı diziden ölerek ayrılacak.
Halit Özgür Sarı kimdir?
Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından oyunculuk eğitimi alan Sarı, 2018 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde rol aldı. Halit Özgür Sarı, son olarak Kardeşlerim dizisinde Kadir Eren karakterini canlandırmaktadır.