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Kardeşini infaz eden IŞİD'linin Kırşehir'de saklandığı ortaya çıktı

IŞİD flaması, örgüte ait dokümanlar, fotoğraflar ve 50 bin dolar ele geçirildi

12 Kasım 2017 20:00

Kayseri'de yakalanan ve örgüte muhalif olan öz kardeşini infaz ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan IŞİD üyesi Abdulkhaleq Abdulqader Ali’nin Kayseri’de yakalanmadan önce Kırşehir'de kaldığı tespit edildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'de yakalanan zanlıya ait bilgiler doğrultusunda Kırşehir'de kaldığı evlere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda IŞİD flaması, örgüte ait dokümanlar, fotoğraflar ve 50 bin dolar ele geçirildi. Ali'nin kaldığı evde bulunan gelin ve damadın olduğu fotoğrafların üzerinde IŞİD amblemi ve yazıların yer aldığı belirlendi.

TIKLAYIN - Kardeşini infaz eden IŞİD'li Kayseri'de yakalandı

4 kişi gözaltına alındı

Ekipler, Ali'nin Kırşehir'de saklanmasına aracılık ettikleri iddiasıyla S.H.İ, A.A.F, M.A.K'yı Kırşehir'de, H.H.İ'yi ise Eskişehir'de gözaltına aldı. Emniyete götürülen 4 kişi, sorgularında, Ali'nin Suriye'den yasa dışı yollarla Hatay'a daha sonra da Kırşehir'e geldiğini ve burada yaklaşık bir ay kaldığını, yerinin tespit edilmemesi için farklı ikametlerde konakladığını, tespit edilince de Kayseri'ye gittiğini söyledi.

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Abdulkhaleq Abdulqader AliIŞİDKayseriKırşehirinfaz

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