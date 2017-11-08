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Kardeşini infaz eden IŞİD'li Kayseri'de yakalandı

Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali ve 3 kişi Kayseri'de gözaltına alındı

08 Kasım 2017 20:12

Terör örgütü IŞİD üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali, 3 kişi ile Kayseri'de yakalandı.

Habertürk'ün emniyet kaynaklarından aktardığı habere göre, geçen yıl IŞİD'den aldığı talimatla örgüte muhalif öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ı infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada yayınlanan Abdulqader Ali'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve Kayseri'ye geldiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Abdulkhaleq Abdulqader Ali'yi yakalayan ekipler, kendisiyle irtibatlı olduğunu belirledikleri Yusuf M, Sabir K. ve Mohammed K'yı da gözaltına aldı. 

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