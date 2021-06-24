"Kardeşi MEB'e 25 milyon TL'lik satış yaptı" iddialarına Bakan Selçuk'tan yanıt: Hizmet aboneliği bedeli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kardeşi Oktay Selçuk'un yönetim kurulunda olduğu şirketin son iki yılda birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 liralık satış yaptığı iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı. Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir" dedi.

Ziya Selçuk, kardeşi Oktay Selçuk'un yönetiminde olduğu bir şirketin birçok okula 25 milyon TL tutarında bir satış gerçekleştirdiği haberleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Selçuk yaptığı açıklamada, "Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir" ifadelerine yer verdi.

Selçuk'un açıklamaları:

"Meslek hayatım boyunca eğitimin her alanında görev aldım. Sadece bir öğretmen, bir akademisyen değil; bir fikir insanı olarak eğitim alanında sayısız projenin içindeydim; eğitime doğrudan/dolaylı hizmet veren çok sayıda kuruluşta sorumluluk aldım. Millî Eğitim Bakanı olarak göreve başladığım gün itibarıyla sadece tek bir şirkette emeğimin karşılığı olan %25 hissemden feragat ettim. Bu görev, bunu gerektirirdi. Bir haber sitesinde çıkan ve kardeşime ait hisselerin bulunduğu bir şirketin “Millî Eğitim Bakanlığına 25 milyon TL satış yaptığına” dair algı oluşturmayı hedeflediği görülen iddia ve iftiraları üzülerek okudum. Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Millî Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir."

TIKLAYIN | Odatv yazarı Menteş: Bakan Selçuk'un kardeşi, okullara 25 Milyon 678 bin 159 TL'lik satış yaptı