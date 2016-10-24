Politika
Kardeşi darbeden yargılanan AKP'li Şaban Dişli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Dişli hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanmıştı
AKP Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına getirildiğini açıkladı.
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