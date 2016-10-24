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Politika

Kardeşi darbeden yargılanan AKP'li Şaban Dişli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Dişli hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanmıştı

30 Ağustos 2017 20:36

AKP Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına getirildiğini açıkladı.

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Şaban DişliTayyip ErdoğancumhurbaşkanlığıbaşdanışmanAKP
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