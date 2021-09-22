Kardeş Türküler ve Gazapizm'in sahne alacağı BirGün'lük Konser, 30 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek.

BirGün'den duyuru:

BirGün gazetesi, etkinliğin daha önceki tarihini 23 Eylül olarak duyurmuştu. Hava muhalefeti nedeniyle konserler 30 Eylül'e ertelendi. BirGün gazetesinin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"23 Eylül Perşembe günü (yarın), Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Gazapizm ve Kardeş Türküler’in katılımı ile gerçekleştirmeyi planladığımız BirGün'lük Konser'i, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıları doğrultusunda ne yazık ki ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık.

Bu zorunlu karar nedeniyle sanatçılarımızın ve konserimize katılacak olan BirGün dostlarının anlayışına sığınıyoruz."

Etkinlik kuralları

-Etkinlik alanına gelirken Aşı Kartı veya en geç 48 saat öncesinden yapılmış PCR test sonucunuzu yanınızda bulundurmanızı rica ederiz. Aşı Kartı veya PCR sonucu olmayan misafirlerimiz etkinlik alanına kabul edilemeyecektir.

-Etkinlik girişinde “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacaktır.

-Etkinliğe katılacak misafirlerin mekana gelmeden önce “Hayat Eve Sığar” uygulaması, SMS ya da E-Devlet portalı üzerinden HES kodu alması ve girişte HES kodunu ibraz etmesi gerekmektedir.

-Katılımcılar/izleyiciler COVID-19 kapsamında alınan kurallara uymalıdır.

- Kurallar gereği tüm seyircilerimiz maskeli olmak zorundadır.



-Etkinlik, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleşecektir.

Biletler Biletix'te satışta. Bilet satın almak için tıklayınız.