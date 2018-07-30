Kardeş Türküler, binlerce seveniyle 25. yılını kutladı

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Kardeş Türküler’in 25. yıl konserini, Uniq İstanbul Açık Hava Sahnesi’ni tamamen dolduran 6 bin kişi izledi.

Türkçe, Kürtçe, Arapça, Yunanca, Ermenice dâhil birçok dilde sevenlerini selamlayan grubun 25. yıl konserinde ilk selam, “Bahça duvarından aştım” türküsü eşliğinde Neşet Ertaş’a gönderildi.

Kardeş Türküler’den MFÖ’ye ‘talan’ suçlaması!

Konser akışı içinde “Medet” türküsünü okuyan Vedat Yıldırım, daha sonra, “Bu türküyü popüler bir şarkıdan biliyorsunuz. Nice geleneksel şarkılarımız böyle talan edildi. Neyse şimdi isim vermeyeyim” diyerek, benzer bir müzikle “Mecburen” şarkısını yapan MFÖ (Mazhar-Fuat-Özkan) grubunu isim vermeden eleştirdi.