Kardeş Türküler, “Barış Kokan Şarkıları” seslendirecek

Kardeş Türküler, “Barış Kokan Şarkıları” ile 25 Ağustos'ta Kınalıada Su Sporları Kulübü’nde sahneye çıkacak.

Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Arapça, Rumca, Süryanice ve daha birçok dildeki geleneksel türkülerden oluşacak bu keyifli konser, Anadolu ve çevresinde yaşayan farklı dil ve inançlara sahip halkların şarkıları, kendi kültürel bağlamlarını dikkate alarak, orijinal dilleriyle yorumlayan Kardeş Türküler’le hayat bulacak. murekkephaber.com'da yer alan habere göre, Kardeş Türküler, barış kokan şarkılardan örnekleri, Kınalıada Su Sporları Kulübü’nde muhteşem bir yaz gecesinde sevenleri için seslendirecek.

Geçtiğimiz şubat ayında Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde (LGOSM) sahne alan Kardeş Türküler grubunun, Kınalıada Su Sporları Kulübü’ndeki konseri LGOSM ve POPSAV’ın katkılarıyla gerçekleşiyor.