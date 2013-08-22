Kardeş Türküler 20'nci yaşını kutluyor

Toplumsal eşitliğe gönderme yapıp “Memlekette sahnemiz gibi olsa” diyerek konserine Memleket Sahnemiz adını veren Kardeş Türküler, 20. yılını özel bir program ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde kutlayacak.

Konserde Kardeş Türküler’in 20 yıldır en çok sevilen şarkıları ve dansları seyirciye sunulurken, grubun yeni besteleri ile düzenlemelerine de yer verilecek. Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Arapça, Rumca, Gürcüce, Lazca şarkılar, Alevi semahları, Sünni ilahileri, Süryani ilahileri, govendler, zeybekler, bozlaklar, ağır romanlar Açıkhava sahnesinde bir şölene dönüşecek.

9 Eylül Pazartesi saat 21.00’de başlayacak konserin biletlerini Biletix’ten edinmek mümkün.