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Kültür-Sanat

Kardeş Türküler 20'nci yaşını kutluyor

Anadolu, Mezopotamya, Balkanlar ve Kafkasların en güzel şarkılarını yorumlayarak barış içinde birarada yaşama kültürüne katkıda bulunan Kardeş Türküler, 9 Eylül günü dinleyicileriyle buluşuyor

22 Ağustos 2013 15:33

Toplumsal eşitliğe gönderme yapıp “Memlekette sahnemiz gibi olsa” diyerek konserine Memleket Sahnemiz adını veren Kardeş Türküler, 20. yılını özel bir program ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde kutlayacak. 
Konserde Kardeş Türküler’in 20 yıldır en çok sevilen şarkıları ve dansları seyirciye sunulurken, grubun yeni besteleri ile düzenlemelerine de yer verilecek. Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Arapça, Rumca, Gürcüce, Lazca şarkılar, Alevi semahları, Sünni ilahileri, Süryani ilahileri, govendler, zeybekler, bozlaklar, ağır romanlar Açıkhava sahnesinde bir şölene dönüşecek. 
9 Eylül Pazartesi saat 21.00’de başlayacak konserin biletlerini Biletix’ten edinmek mümkün.

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