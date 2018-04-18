'Kardelen diyarı' mermer ocağı tehdidi altında: Sularımızı kurutacak, bitkilerimizi yok edecek projeye izin vermeyeceğiz

‘Kardelen diyarı’ olarak bilinen Antalya’nın İbradı ilçesi mermer ocağı tehdidi altında. Çevreciler projeye tepki gösterirken, Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, "Sularımızı kurutacak, bitkilerimizi yok edecek projeye izin vermeyeceğiz" dedi. İbradı Yardimlaşma Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erkan da 38 yeni mermer ocağı ruhsatı daha verildiğini duyduklarını söyledi.

İddialara göre Antalya’da İbradı Belediyesi’ne haber verilmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı doğrultusunda mermer ocağı için tahsis edilen alanın sınırları belirlendi. İhaleyi alan şirket, zemin etüt çalışması için zaman kaybetmeden alan işaretlemesi yaptı.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre bölgede çevre mücadelesi veren DEKAP Sözcüsü Birsen Tanyeri ve İbradı Yardımlaşma Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erkan, su kaynaklarının tehdit altında olduğuna, endemik bitki türlerinin yok olacağına, sedir ormanının katledileceğine, nesli tükenmekte olan kardelenlerin köklerinin kazınacağına vurgu yaptı.

İbradı BelediyeBaşkanı Serkan Küçükkuru ise mermer ocağına izin vermeyeceklerini söyledi.

Sedir ormanı katledilecek

DEKAP Sözcüsü Birsen Tanyeri, mermerin çıkarılabilmesi için sedir ağaçlarının bulunduğu ormandaki ağaçların kesileceğinin altını çizdi. Orman toprağı sıyrıldığında nesli tükenme tehdidi altında olan kardelenlerin de kökünün kazınacağını söyleyen Tanyeri, “Kardelenler yok edilecek. Karşı yamaçlardaki bitki örtüsü de mermerin tozundan zarar görecek” dedi.

Mermer ocakları şirketlerinin saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Tanyeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İbradı Belediyesi tarafından her yıl Kardelen Festivali düzenlenen bu bölge için mermer ocağı ruhsatı verildiğini öğrendik. Şirketin tabelası dahi yok ama sınır tespit çalışmaları başlamış. Maden şirketinin tıpkı Finike’de olduğu gibi doğamızı talan etmelerine seyirci kalmayacağız.”



38 mermer ocağı iddiası

İbradı Yardimlaşma Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erkan da 38 yeni mermer ocağı ruhsatı daha verildiğini duyduklarını belirterek, “OHAL kapsamında çıkarılan ‘ÇED gerekli değildir’ kararı işlerini kolaylaştırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara’dan izni vermiş. Burada halk canı pahasına dahi olsa mermer ocağına izin vermez. Çalışmalara başladık, İbradı halkını bilgilendirme toplantısı yapacağız. Akdeniz Üniversitesi’nin raporlarına baksınlar, burada endemik bitki türleri yetişiyor, yaban keçileri yaşıyor. Bu raporlara göre de burada mermer ocağı açılamaz. Kardelenleri yok etmelerine izin vermeyeceğiz” diyekonuştu.



“İzin vermeyeceğiz”

İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ise “Karar muhtarlara tebliğ edilmiş, bana tebliğ edilmedi. Bakanlık onay vermiş, Orman İl Müdürlüğü ise ‘yasal bir engel yok’ diyor. Doğa katliamına izin vermeyeceğim” dedi. İbradı halkının mermer ocağına geçit vermeyeceğine vurgu yapan Küçükkuru, şunları söyledi:



“Mermer ocağı yapacakları alan İbradı’ya gelen suyun kaynağının olduğu bir bölge. Su kaynağımızı kurutacak, endemik bitkilerimizi yok edecek, sedir ormanımızı talan edecek bu proje yapılamaz. Bu alan turizm alanı. Her sene Kardelen Festivali düzenliyoruz. Festivaller düzenlemeye devam edeceğiz. Doğamızın talana açılmasına izin vermeyeceğiz.”