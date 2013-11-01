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Kardashian ve West çiftinden YouTube'un kurucusuna dava

Kim Kardashian ve Kanye West, Chad Hurley ve şirketi Avos Systems Inc'ten tazminat talebinde bulundu

01 Kasım 2013 15:49

Kim Kardashian ve Kanye West çifti, YouTube'un kurucularından Chad Hurley'e dava açtı

Ailesinin hayatını konu alan televizyon programıyla ünlenen Kim Kardashian ve şarkıcı nişanlısı Kanye West, YouTube'un kurucularından Chad Hurley'e dava açtı.

Dava dilekçesinde, Chad Hurley'in, yeni internet sitesi MixBit'te West'in Kardashian'a yaptığı evlilik teklifinin çok net olmayan görüntüsünü yayınlayarak, gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği iddia edildi. 21 Ekim tarihli video, 2 buçuk dakika sürüyor.

West'in yapımcıyla, "Keeping Up With the Kardashians" programına ev sahipliği yapan E! Entertainment kanalında yayınlanması dahilinde çekim yapmasın izin veren bir anlaşma yaptığı belirtildi.

Kardashian ve West, Hurley ve şirketi Avos Systems Inc'ten tazminat talebinde bulundu.

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