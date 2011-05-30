Karbondiyoksit salınımı rekor kırdı

T24- Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), karbondiyoksit (CO2) salımının 2010 yılında, 2008'de kaydedilen rekoru yüzde 5 geçerek, en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.





UEA internet sitesinde yaptığı açıklamada, son tahminlere göre, enerji sektörünün CO2 salımının 2010'da tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, 2009'da dünyadaki mali krizin etkisiyle meydana gelen düşüşten sonra salımın, 29,3 gigatonla rekor kırılan 2008'e oranla, yüzde 5 arttığını ve 30,6 gigatonla yeni bir rekor seviyeye ulaştığını kaydetti.





Merkezi Paris'te bulunan ve sanayileşmiş ülkelerin çıkarlarını temsil eden UEA, ayrıca 2020'de enerji sektörünün salımının yüzde 80'inin, daha önce faaliyette veya inşa halinde olan fabrikalardan kaynaklanacağını da belirtti.





Rakamları yorumlayan UEA'nın baş ekonomisti Fatih Birol, "Bu bilgiler, dünya sıcaklığının azami 2 santigrat derece artmasıyla sınırlandırılması umutlarımız için ciddi bir talihsizlik" diye konuştu.

