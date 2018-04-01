Karayolları'nın duble yol projesi güzergâhı Finike Ovası'ndan geçiyor; çevreciler ve portakal üreticileri tepkili

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün planladığı duble yol projesi güzergâhının Finike portakalının üretim alanından geçmesi nedeniyle Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TOROÇDER) bir basın açıklamasıyla itirazlarını gündeme taşıdı. Narenciye bahçelerinde geri dönülmez tahribat yaratacak bu projeye hem yaşam savunucuları hem de portakal üreticileri tepkili.

Birgün'de yer alan habere göre Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği ise Cumhurbaşkanlığı'na dilekçeyle başvurdu.

Taşocakları zaten tüketiyor

TOROÇDER Başkanı Ali Fahrettin Çağlayan, hesapsız ve plansız otoyol projesinin Finike Ovası'nı ve ilçenin geleceğini yok edeceğini söyledi.

Çağlayan, Finike Ovası'nın, Finike Körfezi kıyılarında yaklaşık 80 kilometrekarelik bir alanı kaplayan, ilçenin temel geçim kaynağı ve coğrafi işaret alan Finike portakalı başta olmak üzere turunçgil yetiştiriciliğinin başlıca üretim alanı olduğuna dikkati çekti.

Binlerce dönüm arazi yok olacak

Otoyolun geçeceği alanın fotoğrafını da paylaşan Ali Fahrettin Çağlayan, bütünü çok verimli tarım arazisi olan ve büyük bölümünde verimli turunçgil tarımı yapılan bu alanın yol projesiyle birlikte tarım dışına çıkmasının tarımsal bütünlüğü bozacağını kaydetti.

İklim bile değişecek

Bu konuda alternatif alanların araştırılması gerektiğine dikkat çeken Çağlayan, yol faaliyetinin ovadaki tarımsal bütünlüğü bozacağı gibi bunun tekrar düzeltilmesi ve yeniden eski hale getirilmesinin de mümkün olmayacağını söyledi.

Ali Fahrettin Çağlayan, “Yol yapıldığı takdirde, ovayı denize paralel olacak şekilde ikiye ayırarak ovadaki klimatik etkisi (Denizden gelen ılıman rüzgârların kesilmesi sonucu don başta olmak üzere birçok olumsuz iklimsel sonuçlar ortaya çıkacaktır), hidrolojik düzenleyiciliğe etkisi (Bölgede zengin yer altı suları bulunmaktadır. Bu su kaynakları ve taban suyu zarar göreceği gibi yol boyunca drenaj başta olmak üzere su ile ilgili birçok sorunlar yaşanacaktır) vesair nedenler başta olmak üzere birçok iklimsel, ekonomik ve yaşamsal bedeli projede değerlendirilmemiştir” dedi.

Yol, yerleşimi ve kirliliği getirir

Projenin yol çevresinde ikinci konut oluşumu başlatacağı ve bu nedenle oluşacak çevre kirliliğinin de tarım alanlarına zarar vereceğine değinen Çağlayan, projenin mevcut D-400 Karayolu genişletilerek uygulanabileceğini de vurguladı.

Çağlayan, "Bu kamulaştırmanın finansmanı ise yok edilmesi düşünülen verimli tarım arazilerinden ülke ekonomisine sağlanan katkılar ve vergiler vs. gelirler ile temini mümkündür. Yapılmak istenen proje ne Finike ilçesinin hayrına ne de bölgenin ve ülkemizin yararınadır. Finike ve Batı Akdeniz halkı bu büyük hatadan bir an önce dönülmesini istemektedir" diye konuştu.

Coğrafi işaretle tescilli portakal

Cumhurbaşkanlığı'na Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği adına dilekçe veren Birlik Başkanı Celal Bülbül ise, yeni duble yol projesinin Finike Ovası'nın tam ortasından geçtiğini belirtti ve tamamı verimli ve dikili narenciye bahçelerinin geri döndürülemeyecek şekilde kaybolacağını vurguladı.



Finike'de üç kuşaktır üretimi yapılan, lezzetiyle tüm Türkiye'de meşhur ve Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaretle tescillenen Finike portakalının ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğu belirtilen dilekçede, "Portakal ağaçlarının sökülmesinin ve yeni bir yolun, dünyada nadir rastlanan Finike Ovası'nın iklim yapısını da olumsuz yönde değiştireceği değerlendirilmektedir. Yapılması planlanan yol, soğuk aylarda güney rüzgârını büyük bir nispette önleyeceği için don zararına karşı meyveleri daha da korumasız bırakacaktır" denildi.