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Yaşam

Karayollarında durum ANKARA (A.A) 

12 Kasım 2011 11:00

-Karayollarında durum ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bafa Gölü-Milas yolunun 1-15'inci kilometreleri arasındaki Pınarcık ve Çamiçi Köyü mevkiinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 14.00 ile 16.00 arasında yol trafiğe kapatılacak. Anadolu otoyolunun Gerede-Gümüşova kesiminde bulunan Bolu Dağı tünelinin İstanbul-Ankara istikametinde boya çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Dalaman-Fethiye yolunun 2-8'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.

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