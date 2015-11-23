Karayolları Genel Müdürlüğü'nden '3. köprüde selfie' açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM), Pavel Smirnov ve Özcan İpar'ın, İstanbul’da yapımı devam eden 3. köprünün şantiyesine gizlice girerek köprü kulesine tırmanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"3. köprüye gizlice çıktılar" haberlerine ilişkin incelemeler sonucunda bilgilendirme yapılmasının gerekli görüldüğünün ifade edildiği açıklamada, Smirnov ve İpar'ın şantiye çalışanlarının izinli olduğu 1 Kasım seçimlerinden bir önceki gün köprüye çıkmış olabileceği belirtilerek, "Şahısların genel seçimler sebebiyle çalışmalara ara verildiği dönemde, işçilerin ve kule vinç operatörlerinin görev yerlerinde olmamalarının getirdiği rahatlıktan da faydalanarak 1 Kasım seçim günü, günün ağarması ile birlikte haberlerde bahsi geçen özçekimi yaptıktan sonra kimseye görünmeden gene aynı şekilde şantiyeden çıktıkları tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İncelemeler devam ediyor

Köprü genelinde 2 güvenlik müdürü, 4 vardiya amiri ve 73 güvenlik personelinin gece ve gündüz görev yaptığının paylaşıldığı açıklamada, şantiye sahasında belirli noktalarda güvenlik kameralarının mevcut olduğu, bunların incelenmesine de devam edildiği kaydedildi. Öte yandan, ilave güvenlik tedbirlerini artırmak maksadıyla da gerekli çalışmalara başlandığı vurgulandı.

Köprü genelinde güvenlik işlerinin inşaat sahası olması sebebiyle yüklenici firma sorumluluğunda olduğunun altı çizilen açıklamada, "Her türlü güvenlik tedbirini almak veya aldırtmak zorunluluğu firmadadır. Şu anda güvenlik işleri özel bir güvenlik firması tarafından yürütülmekte olup, konu ile ilgili soruşturma ve incelemeler devam etmektedir. Olayda ihmali olanlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" denildi.