3. köprünün inşaatına tırmanan iki genç, 'selfie' çekti

İstanbul’da yapımı devam eden üçüncü Köprü’nün şantiyesine gizlice giren Pavel Smirnov ve Özcan İpar, köprünün kulesine tırmandı. Gençlerin hiçbir güvenlik önlemi almadığı görülürken, gençler izleyenleri korkutan o anlarını saniye saniye kaydetti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bitimine az bir zaman kala Pavel Smirnov ve Özcan İpar isimli iki genç köprüye gizlice çıktı ve bu nefes kesen anları saniye saniye kayda aldı. Gençler, köprünün en üst noktasında selfie çekilmeyi de ihmal etmedi.

Gençlerin çektiği video şöyle: