Karayip Korsanları yapımcısı yanıtladı: Johnny Depp seriye dönecek mi?

Karayip Korsanları serisinin yapımcısı Jerry Bruckmeier, Margot Robbie’nin başrolde olacağı Karayip Korsanları 6 üzerinde çalışmaların sürdüğünü doğrularken Johnny Depp’in Jack Sparrow olarak dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir karara varılmadığını belirtti.

The Sunday Times’a konuşan Karayip Korsanları yapımcısı Jerry Bruckmeier, Margot Robbie’nin başrolde olacağı serinin altıncı filmi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Eski eşi Amber Heard ile karalama davası süren Johnny Depp’in filmdeki efsane karakteri Jack Sparrow ile dönüp dönmeyeceği sorusunu yanıtlayan Bruckmeier “Bu noktada değil. Geleceğine henüz karar verilmedi” dedi.

Oyuncu Amber Heard, o dönem evli olduğu Johnny Depp’ten şiddet gördüğüne ilişkin iddiada bulunduğunda, Depp'in Disney ve Karayip Korsanları ile ilişkisi sonlandırılmıştı.

Depp, şu an ABD’de süren karalama davası duruşmalarında seriye bir daha dönme niyeti olmadığını söylemişti.

Hayranları ise Johnny Depp’in Karayip Korsanları’na dönmesi için imza kampanyası başlatmıştı.