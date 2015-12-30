Karayılan: Kürt halkı, devletin barış istemediğini anladı

KCK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan, "Halkımız şunu anladı: Bu devlet çözüm istemiyor. Çözüm konusunda bugüne kadar söyledikleri doğru değil. Zihniyetlerinde Kürt halkının haklarını tanıma yoktur" dedi.

Karayılan, Newroz TV'ye verdiği mülakatta, "2016 yılının Kürtler açısından başarı yılı olacağını" söyledi.

Karayılan şöyle konuştu:

"Kürt halkı artık kimliksiz, statüsüz, köle gibi bir yaşamı kabul etmiyor. Bakurê Kurdistan'da şimdi çok tarihi bir direniş var. Başkan Apo, çok büyük bir hassasiyetle bu meselenin barışçıl yollarla çözülmesini istiyordu. Erdoğan elinin tersiyle bunların hepsini yok saydı. Bunun üzerine, bize karşı savaş açtılar. Saldırı başlattılar. Bir gecede başta Medya Savunma Alanları olmak üzere tüm bölgelerimize yönelik uçaklarla bombardımanlar yaptılar."

"Sorun buradan doğdu" diyen Karayılan, "Halkımız şunu anladı: Bu devlet çözüm istemiyor. Çözüm konusunda bugüne kadar söyledikleri doğru değil. Zihniyetlerinde Kürt halkının haklarını tanıma yoktur" ifadelerini kullandı.

Karayılan şöyle konuştu:

"İlkin, Kürt gençleri artık bu zulmü kabul etmediklerini söylediler ve hendek kazdılar, direndiler. Hendeklerin, insanlık tarihinde de savunma amaçlı olduğu biliniyor. Hendek bir saldırı biçimi değildir. Türk devleti artık sadece gerilla ile değil, Kürt gençleri, kadınları, kimlik sahibi olmak isteyen tüm Kürtlerle savaşıyor. Bu nedenle geniş bir savaş dağdan ovaya ve şehirlere indi. Şimdi savaş hem dağda, hem ovada, hem de kentlerde var."

Karayılan, "Bu açık bir şekilde iç savaştır. Çok kapsamlı bir savaştır. Türk medyası, bunun üzerini örtmek istiyor ve kendi kayıplarını da gizliyor" diye kaydetti.

Karayılan, şöyle devam etti:

"Kürt halkı Türk halkıyla birlikte yaşamak istiyor ama herkes bilmeli ki bu son çabadır. Eğer bu şartlarda Türk devleti bir kez daha kabul etmez ve ille de 'siz Türk olacaksınız' derse, tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek dil dayatırsa, bu kabul edilemez. Biz kabul etmiyoruz. Çünkü biz farklıyız, biz Kürdüz. Biz Türk değiliz. Her şeyimizin yasaklanmasını, kültürümüz, varlığımız ve hakikatimizin ayaklar altına alınmasını kabul etmeyiz."

Karayılan, "Eğer yapmazsa, kendi çözümlerimizi ararız. Eğer Önder Apo zindanda kalırsa, Kürt dili yasak olursa, Türk cezaevlerinde bu kadar Kürt militan ve genç varsa, biz Türkiye ile nasıl yaşayalım" dedi.

2016 yılının yeni bir yıl olacağını söyleyen Karayılan, bu konuda da şunları söyledi:

"Bölgesel konjonktür artık başarı elde edeceğimizi gösteriyor. Bakur'da devam eden direniş koşulları da başarılı olacağımızı gösteriyor. Önümüzdeki dönem yeni bir dönemdir. Olağanüstüdür. Bunu bilmemiz gerekiyor. Eğer biz öncüler, doğru bir öncülük yaparsak, görevlerimize sahip çıkarsak, artık Kürt halkı bu dönemde başarı kazanacak, özgür olacaktır. Bunun koşulları vardır."