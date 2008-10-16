Karayalçın kazanırsa siyaseti bırakırım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan açıklayıncaya kadar belediye başkanlığı adaylığının kesin olmadığını söyledi.

AKP Genel Merkezi'nde, Ar-Ge Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Deneyim Paylaşım Dersi''nde, partililere yaptığı çalışmalar hakkında sunum yapan Gökçek, sunumdan önce, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile dün yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Kendisinin bu görüşme öncesinde, Karayalçın'ın CHP'den aday gösterileceğini açıkladığını belirten Gökçek, "Bunun bazı nedenleri var. 'CHP, bu seçimlerde oy kaybetmemek zorunda. Aksi takdirde Baykal'ın yerinde oturma şansı sıfır'' dedi.



Gökçek, CHP'nin yerel seçimlerde başarı elde etmek amacıyla DSP'li Ordu ve Eskişehir belediye başkanlarına teklif götürdüğünü, ancak olumlu yanıt alamadığını ileri sürdü.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün DSP'ye katılacağını iddia eden Gökçek, solun CHP'de değil, DSP'de toparlanma eğilimi gösterdiğini savundu.

Gökçek, geçen genel seçimlerde yüzde 1 oy alan DSP'nin önümüzdeki yerel seçimlerde yeni katılımlarla birlikte oy oranını yüzde 5 ile yüzde 8 arasına çıkarabileceğini, bu nedenle CHP'nin Karayalçın'ı CHP'den aday gösterme gereği duyduğunu ileri sürdü.



Baykal'ın yerine Karayalçın



Karayalçın'ın ise parti tüzüğü gereği SHP'de 7 yıldan fazla genel başkanlık yapamayacağını anımsatan Gökçek, Karayalçın'ın bu nedenle başka bir partiye geçmek zorunda olduğunu ve ileride Baykal'ın yerine geçmeyi düşündüğünü iddia etti.



SHP'nin geçmişte DEHAP ile iş birliği yapması üzerine Baykal'ın, Karayalçın için ''seçim listelerini İmralı'dan alıyor'' dediğini iddia eden Gökçek, bunun üzerine Karayalçın'ın da CHP'nin kapatılan HADEP ile iş birliği yaptığını dile getirdiğini kaydetti. Gökçek, ''Şimdi bu lafları unuttular. Tezat içindeler. Neresinden tutarsan tut batağın içindeler'' diye konuştu.



Baykal ve Karayalçın'ın, Ankara'da yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarını söylediklerini anımsatan Gökçek, şunları söyledi: ''Partim beni tekrar aday yaparsa ve seçimi Karayalçın kazanırsa siyaseti bırakacağım. Ben kazanırsam sayın Baykal ve Karayalçın siyaseti bırakacaklar mı? Hodri meydan. Bu cesarette bulunacaklarına inanmıyorum. Kendilerine güvenleri yok.''



