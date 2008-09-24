Karayalçın: Ankara için aday olabilirim



SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabileceğini belirterek, "Parti meclisim 'aday ol' derse olurum. Görevden kaçmam" dedi



Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'in duruşmasına katılmak için İzmir'e giden Karayalçın, partisinin il başkanlığında soruları yanıtladı. Partisinin 2009'da yapılacak yerel seçimler için yerel yaşam programı hazırladığını kaydeden Karayalçın, "Diğer partilerin programları hâlâ hazır değil. Bu programda, kime ne kadar yardım yapılacağı belirlendi" diye konuştu.



Gökçek’i eleştirdi



Karayalçın, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna da "Örgütümüz bu yönde bir karar verirse Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabilirim. Adaylıktan kaçmam" karşılığını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i de eleştiren Karayalçın, "Ankara'da beceriksiz ve yeteneksiz bir belediye yönetimi var. Bu belediye yönetimi, içinde ağır metaller olan suyu Ankaralılara içiriyor” diye konuştu.



