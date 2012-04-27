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Sağlık

Karatay: Yağlar kötülenip, ekmek övülünce ‘obez’ olduk

AKP İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol başkanlığında toplanan komisyona kalp ve iç hastalıkları profesörü Canan Karatay Efendigil’in açıklama ve önerileri damgasını vurdu

27 Nisan 2012 17:47

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

 

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Ekmek İsrafı ve Çözüm Yollarını Belirleme Komisyonu’nda Prof. Canan Karatay Efendigil, ‘Yalan Dünya’ dizisinde kendine hayran karakteri canlandıran Çağatay’ın, “Yağ oranım sevgilim” sözlerine açıklık getirdi. Karatay’a göre, yağ oranı herkese, her yaşa ve her kiloya göre değişiyor. Yani, dizideki ‘yüzde 12’ye bakıp aldanmamak gerekiyor.

AKP İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol başkanlığında toplanan komisyona kalp ve iç hastalıkları profesörü Canan Karatay Efendigil’in açıklama ve önerileri damgasını vurdu. “Önce Ekmekler Bozuldu Sonra Sağlığımız” başlıklı sonum yapan Karatay, ekmeğe dayalı karbonhidrat beslenmesinin sakıncalarını tek tek sıraladı. Karatay’a göre un yapımında hileler var. Rafine un tehlikeli. Ekmek, karaciğer ve pankreası yağlandırıyor.  Ekmeği, şeker olarak kabul etmeliyiz.


1 kilo yağ eridiğinde hastalık yüzde 10 azalıyor


Yağ oranı arttıkça şeker hastalığı artıyor. Vücuttan bir kilo yağ gittiğinde yüzde 10 oranında hastalık azalıyor. Göbekte biriken yağlar, karaciğer ve pankreası yağlandırıyor. Ekmek içindeki früktoz nedeniyle alışkanlık yapıyor.  Türkiye’de ekmek sorunu çözülürse sağlık sorunlarının yüzde 30’u çözülür.


Yağlar kötülenip, ekmek övülünce ‘obez’ olduk  


Karatay’a göre, ekmek acıktırıyor. Bir dönem, yağların adı kötüye çıkarılıp ekmek övülünce her şey değişti. Tsunami gibi obezite karşımıza çıktı. Soya tehlikeli bir yağ. Köy tereyağı, soğuk sızma, balık yağı sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi.


Köfte bulgurla yapılabilir


Baklagiller, fındık, fıstık, ceviz, badem mutlaka yenmeli. Hem sağlık hem de kilo açısından yararlı. Köfte bulgurla, yoğurt çorbası buğdayla, bağdayla pilav yapılabilir.


Tam tahıllı kızarmış ekmekle kahvaltı


“Ben hiç ekmek yemiyorum” diyen Karatay, katkısız tam tahıllı ekmekle kahvaltı yapılabileceğine dikkat çekiyor. Ancak, şeker gibi hastalıkları olanlar için önermiyor. Karatay’a göre, genç yaş gurubu, kahvaltıda, kızarmış ekmeğin üzerine bol tereyağ ve bal sürebilir. Beslenmenin vazgeçilmezi zeytin. Yumurta , omlet rahatlıkla yenilebilir.


İncir ve ceviz öğle mönüsü


Prof. Karatay, komisyonda öğle yemeği yemediğini söyledi. Çantasından yarım poşetlik incir ve ceviz  mönüsünü çıkardı. Karatay’a göre, günde 2.5 litre su içmemiz ve ne olursa olsun hareket etmemiz gerekiyor.


Meyve aşırı yeniyor


Meyveyi aşırı yiyoruz. Özellikle, akyam yemeklerinden sonra çok fazla meyve yeniyor. Ekmek gibi meyvenin fazlası insülin yapıyor.

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