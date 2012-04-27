Avrupa’nın en şişmanları Türkiye’de

Dünyanın en sağlıksız ekmeğinin ülkemizde üretildiğini belirten Karatay diyetinin sahibi Prof. Dr. Canan Karatay, Avrupa ülkelerinde en şişman insanların Türkiye’de yaşadığını söyledi.



TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluturulan Ekmek İsrafını Önleme Alt Komisyonu, dün kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hububat uzmanı Prof. Dr. Hikmet Kayacıoğlu ile TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ağbal’ı dinledi.

Milliyet'in haberine göre, dünyanın en sağlıksız ekmeğinin Türkiye’de üretildiğini anlatan Karatay, Avrupa ülkelerinde en şişman insanların Türkiye’de yaşadığını kaydetti.

2011’de dünyada 220 milyar dolarlık ekmek tüketildiğini, Türkiye’de bunun 12 milyar dolar olduğunu belirten Karatay, 2010’da İstanbul’da bulunan 4 bin 500 fırından bin 500’ünün ruhsatsız olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de “ekmek olmazsa aç kalırız” anlayışının akıllara yer ettiğini vurgulayan Karatay, “Bir örnek vereyim. Çin’de kardiyologlar kongresi vardı. Türkiye’de kardiyologlar ‘orada aç kalırız’ endişesiyle valizlerde ekmek götürdü” dedi. “Türkiye’ye GDO’lu buğday girmiyor” diyen Prof. Dr. Kayacıoğlu ise ekmeğe beslenme anlamında haksızlık yapıldığını, günahın ekmekte değil üzerine sürülen yiyeceklerde olduğunu söyledi. Ağbal da Meclis’te ekmek israfının olmadığını iddia etti.