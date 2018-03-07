Karar'dan: Övünmek gibi olmasın, Babıali'nin en güçlü yazar kadrolarından birine sahibiz

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Karar gazetesinin ikinci yılına doldurmasını kutladı. Karaalioğlu, "Övünmek gibi olmasın, Babıali’nin en güçlü yazar kadrolarından birine sahibiz. Her biri yıllar içinde çeşitli ve zor sınavlardan geçmiş gazeteciler ve düşünce insanları şimdi bu gazetede üzerlerine düşen mesuliyeti yerine getiriyor" dedi.

Karaalioğlu'nun "Karar" başlığıyla yayımlanan (7 Mart 2018) yazısı şöyle:

Bugün Karar Gazetesi’nde ikinci yılı geride bıraktık, üçüncü yıla yelken açıyoruz. İnternet sitesi olarak da dördüncü yıla doğru ilerliyoruz. Bugünün şartlarında geldiğimiz seviyeden dolayı gurur duyuyoruz. Kısa süre içerisinde ülkenin en değerli medya markalarından birisi olmak, haberciliği ve yorum gücüyle ve elbette tavrıyla, üslubuyla ve prensipleriyle saygı uyandırmak bir medya kurumunun kolaylıkla başarabileceği bir şey değildir. Karar Gazetesi bunu çok kısa sürede başarmış bulunuyor.

Ne denli ağır iftiralar, hakaretler ve bilinen deyimle algı operasyonlarına muhatap olduğumuzu yazarak bugünün tadını kaçırmak istemiyorum. Dolayısıyla, içinde bulunduğumuz “sadece bize özel” şartların zorluğu ve meşakkatini de anlatacak değilim.

Temsil ettiğimiz fikir geleneğinin ve içinde bulunduğumuz düşünce atmosferinin saygınlığını korumak, insanlarımızın ve tabii ki okurlarımızın moralini yüksek tutmak vazifemizdir. Hem ayakta kalarak mesajımızı vermek hem de fitne ve bozgunculuk çıkarmamak hassasiyetini gözetmeye devam edeceğiz. Bu elbette, hakkımızda yapılan kampanyalara, iftiralara ve akıl almaz, benzersiz engellemelere kayıtsız olduğumuz anlamına gelmiyor. Yine de bütün bunlara verilecek ilk ve en iyi cevabın dürüst gazetecilik, cesaretli yorum ile ahlaki tutum olduğunu biliyoruz; öyle de devam edeceğiz.

Övünmek gibi olmasın, Babıali’nin en güçlü yazar kadrolarından birine sahibiz. Her biri yıllar içinde çeşitli ve zor sınavlardan geçmiş gazeteciler ve düşünce insanları şimdi bu gazetede üzerlerine düşen mesuliyeti yerine getiriyor. Sonuncusu 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi olmak üzere, yakın tarihten ve 28 Şubat’tan bugüne demokrasiye karşı her türlü darbe veya vesayet girişimlerine karşı duruşun tarihi, bu kadronun mesleki kariyerinin sadece bir kısmıdır.

Sadece güçlü bir kadro değil aynı zamanda Türkiye’nin demokratik değişiminde kalemiyle rol almış bir geleneği de temsil ediyoruz. Mesuliyetimizi ve bu mesuliyetin yükünün ne kadar kıymetli olduğunu da biliyoruz.

Karar okurlarının da bulunduğu geniş tabanda en çok takip edilen ve referans alınan gazete olmanın sorumluğudur bu…

Daha fazla hukuk…

Daha fazla insan hakları…

Daha fazla empati…

Bir arada yaşamak için daha fazla emek…

Fikri, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin bütün haklardan eşit erişimle istifade etmesi için daha fazla çaba…

Dini ve etnik aidiyeti fark etmeksizin bütün sosyal kesimlerin kendilerini iyi hissetmeleri için daha fazla fedakarlık…

Karar Gazetesi bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi için vardır.

Karar ailesinin en az bizler kadar istekli birer ferdi olan okurlarımıza, bazen açıktan bazen de sadece kulağımıza fısıldayarak bizi cesaretlendiren dostlarımıza, eleştirileriyle bizleri diri tutan gönüllü yorumcularımıza içten teşekkürlerimizi gönderiyoruz.

Birlikte nice yıllara…