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Karar yazarının kızı evlendi; şahitler, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu

Törende bulunanlar arasında Bülent Arınç ve Mehmet Görmez de vardı

10 Eylül 2017 16:41

Karar Yazarı Mustafa Karaalioğlu'nun kızı Fatma Karaalioğlu, Halil Karaman ile evlendi. Çiftin nikâh şahitliğini eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül yaptı. 

Törene katılanlar arasında eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç da vardı. 

 

Kuruluş aşamasında Karar'ın, Davutoğlu'na yakın bir yayın politikası izleyeceği öne sürülmüştü. 

Kazakistan ziyareti nedeniyle düğüne katılamayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve tören sırasında İzmir'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım çifte tebrik mesajı gönderdi.

 

 

 

 

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