Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert: 'Vatandaşın cebinden kuruş çıkmayacak’ cümlesini tanıyorum; üçüncü köprüden, Osmangazi köprüsünden geçerken de geçmezken de hep aklıma geliyor

Karar gazetesi yazarı Yusuf Ziya Cömert, Marmara Denizi'nin ekolojisini kanalsız, bireysel ve toplumsal olarak öldürüldüğüne işaret ederek, "‘Vatandaşın cebinden kuruş çıkmayacak’ cümlesini tanıyorum.

Kuzey Marmara otoyolundan, üçüncü köprüden, Osman Gazi köprüsünden geçerken de geçmezken de hep aklıma geliyor." diye yazdı.

Kanal İstanbul için yılda 273 milyon metreküp kazı yapılacağını ve bunun 4 yıl süreceğini belirten Cömert, "Kanal İstanbul, bir taraftan gemiler için kanal, ama bir taraftan da bir kupon arazi üretme projesi.

İnşasında öncelikli saikin arazi üretimi olduğu düşünülebilir mi? Düşünülebilir.

Kupon araziler ortalama İstanbullunun her hangi bir işine yaramayacak. Onlar da benim gibi seyredecekler." ifadelerini kullandı.

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